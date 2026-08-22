Современная авторская анимация сегодня — это десятки новых имён и историй, которые чаще всего можно увидеть только на фестивалях и специальных показах. 22 августа в «Сфере Х5» 2х2 покажет подборку именно таких короткометражных фильмов. В программу вошли фильмы, которые 2х2 отобрал за последний год в рамках собственных конкурсов и партнёрских проектов. Это работы независимых анимационных студий, молодых режиссёров и студентов с ярким авторским взглядом и очень разными историями. Некоторые уже успели получить признание на фестивалях, другие только начинают свой путь к зрителю, а часть фильмов впервые выйдёт в эфир 2х2 только этой осенью. Перед показом арт-директор 2х2 расскажет, как телеканал ищет новые имена в авторской анимации, а после просмотра можно будет обсудить фильмы и задать вопросы команде.