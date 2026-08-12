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Современная англоязычная поэзия: голоса, память и поиск себя

школа Frenchie, Тверская улица, 15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция на английском языке. Что делает поэзию современной? Почему одни строки остаются с нами надолго, а другие забываются сразу после прочтения? На встрече поговорят о современных англоязычных поэтах, которые через слово, форму и голос исследуют темы идентичности, памяти, любви и поиска своего места в мире. Ты будешь читать и разбирать их произведения, чтобы понять, какие приёмы делают современную поэзию такой выразительной. Познакомишься с Амандой Горман и силой поэзии как публичного выступления, с Оушеном Вонгом и его размышлениями о памяти и связи языка с идентичностью, с Уорсан Шайр и темами дома и миграции, а также с Кэрол Энн Даффи и Мэгги Смит, которые показывают, как привычные истории и повседневные переживания могут превращаться в глубокую поэзию. Поговоришь о том, почему современная поэзия продолжает быть живым способом понимать себя и окружающий мир. Ведёт: Поллианна Боннетт Язык: английский В1+

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