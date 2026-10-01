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Sound experience — Живое пространство из звука

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 16+

Про событие

Sound experience — практика, строящаяся вокруг сочетания нескольких инструментов и разных тембров: гонг, поющие чаши, ханг, глюкофон, колокольчики, тиньша. Звучание развивается как единый сценарий — от отдельных тихих звуков к более насыщенному акустическому пространству. Ты находишься внутри создаваемой звуковой среды. Ведущая: Дарья Смирнова, wellness practitioner, йога практик, мастер по tai chi, gong and sound experience. Более 18 лет личной практики, опыт проведения групповых практик — более 15 лет.

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