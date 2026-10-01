Sound experience — практика, строящаяся вокруг сочетания нескольких инструментов и разных тембров: гонг, поющие чаши, ханг, глюкофон, колокольчики, тиньша. Звучание развивается как единый сценарий — от отдельных тихих звуков к более насыщенному акустическому пространству. Ты находишься внутри создаваемой звуковой среды. Ведущая: Дарья Смирнова, wellness practitioner, йога практик, мастер по tai chi, gong and sound experience. Более 18 лет личной практики, опыт проведения групповых практик — более 15 лет.