Sound experience — Живое пространство из звука
Берсеневский переулок, 5с2
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 16+
Про событие
Sound experience — практика, строящаяся вокруг сочетания нескольких инструментов и разных тембров: гонг, поющие чаши, ханг, глюкофон, колокольчики, тиньша. Звучание развивается как единый сценарий — от отдельных тихих звуков к более насыщенному акустическому пространству. Ты находишься внутри создаваемой звуковой среды. Ведущая: Дарья Смирнова, wellness practitioner, йога практик, мастер по tai chi, gong and sound experience. Более 18 лет личной практики, опыт проведения групповых практик — более 15 лет.
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