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SOUL 003

Backroom, улица Грузинский Вал, 11с3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, где каждый звук становится частью ритуала. Растворись в ритме и глубине. Afro House Organic House Melodic House Melodic Techno Line-up: Nihucassio Bakiia Laxtexx Stepan Nepal Dj Kos Живая энергия, глубокие вибрации и музыка без компромиссов. Ты знаешь, зачем ты здесь.

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