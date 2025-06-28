Ночь, где каждый звук становится частью ритуала. Растворись в ритме и глубине. Afro House Organic House Melodic House Melodic Techno Line-up: Nihucassio Bakiia Laxtexx Stepan Nepal Dj Kos Живая энергия, глубокие вибрации и музыка без компромиссов. Ты знаешь, зачем ты здесь.