Время предстаёт перед художником большим изломанным пространством, в котором нет героя. Здесь вплетается в его ткань и ахматовская «Поэма без героя», и олдингтоновская «Смерть героя». Куда девался человек? Да и нужен ли он в этом мире? Или мы просто не видим? В формате поиска ответа на этот вопрос и работает автор. Результат неочевиден, но сегодняшний хронотоп, или, если угодно, пространственно-временной континуум не прекращает прессинг, вынуждая нас принимать самые странные формы для выживания. Экспозиция является финалом работы художника, начавшейся больше года назад с хэппенинга, в котором вовлечённые зрители использовали большие живописные полотна и театральный реквизит в качестве декораций для перевоплощений. Во что нужно превратиться, чтобы жить там, где всё теряет изначальный смысл и свойства? Режим работы: пн-пт с 12.00 до 20.00