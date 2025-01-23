ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Сотвори себе героя или Способы мимикрии

Зверевский центр свободного искусства, Новорязанская улица, 29с3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Время предстаёт перед художником большим изломанным пространством, в котором нет героя. Здесь вплетается в его ткань и ахматовская «Поэма без героя», и олдингтоновская «Смерть героя». Куда девался человек? Да и нужен ли он в этом мире? Или мы просто не видим? В формате поиска ответа на этот вопрос и работает автор. Результат неочевиден, но сегодняшний хронотоп, или, если угодно, пространственно-временной континуум не прекращает прессинг, вынуждая нас принимать самые странные формы для выживания. Экспозиция является финалом работы художника, начавшейся больше года назад с хэппенинга, в котором вовлечённые зрители использовали большие живописные полотна и театральный реквизит в качестве декораций для перевоплощений. Во что нужно превратиться, чтобы жить там, где всё теряет изначальный смысл и свойства? Режим работы: пн-пт с 12.00 до 20.00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

Арт-вечеринка с золотом
Арт-вечеринка с золотом

3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста