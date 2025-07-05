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[отменено] Ай! Контакт
Каретный Ряд, 3
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Внимание: мероприятие отменяется по техническим причинам. Социальный эксперимент, где люди смотрят друг другу в глаза и ничего больше. Незнакомые между собой люди встречаются, чтобы несколько минут просто смотреть друг другу в глаза. Эксперимент развивает в смотрящих чувство взаимного уважения и формирует готовность общаться с незнакомцем, устраняя внутренние барьеры. Вход бесплатный, по регистрации.
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Комментарии
Была сегодня впервые на подобном мероприятии, и эмоции незабываемые испытала :) Было поначалу неловко, но со временем это прошло и стала уже концентрироваться прям на взгляде партнера. Время, на самом деле, прошло незаметно! По окончании эксперимента, уже было невозможно не смотреть в глаза своему собеседнику)) На протяжении оставшегося дня светилась прям от радости произошедшего :) Спасибо за крутой опыт!
Привет! Планирую пойти!