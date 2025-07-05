Внимание: мероприятие отменяется по техническим причинам. Социальный эксперимент, где люди смотрят друг другу в глаза и ничего больше. Незнакомые между собой люди встречаются, чтобы несколько минут просто смотреть друг другу в глаза. Эксперимент развивает в смотрящих чувство взаимного уважения и формирует готовность общаться с незнакомцем, устраняя внутренние барьеры. Вход бесплатный, по регистрации.