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Игры
Про событие
Это аналог мафии, тренинг на: — логику; — умение убеждать; — умение врать и выдавать себя за другого; — умение стать лидером. Все участники игры играют до конца и никто не выбывает в ходе игры в отличие от мафии. Задача игры — выполнить 3 миссии, задача шпионов — подорвать 3 миссии. Количество участников за одним столом: от 5 до 10. Мастер: Александр Владысев. Запись в тг мастера. Чат участников: https://t.me/mafiatopmsk Оплата на месте.
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