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Сопротивление: социально-стратегическая игра

Вип-комната ресторана у метро Улица 1905 года. Точное место сообщит организатор.

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Это аналог мафии, тренинг на: — логику; — умение убеждать; — умение врать и выдавать себя за другого; — умение стать лидером. Все участники игры играют до конца и никто не выбывает в ходе игры в отличие от мафии.  Задача игры —  выполнить 3 миссии, задача шпионов —  подорвать 3 миссии. Количество участников за одним столом: от 5 до 10. Мастер: Александр Владысев. Запись в тг мастера. Чат участников: https://t.me/mafiatopmsk Оплата на месте.

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