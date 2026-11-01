Прямиком из Великобритании едет уже полюбившаяся «Королева Раггамаффина» — Soom T — певица из Шотландии с уникальными вокальными данными, работающая в жанрах регги, соул, хип-хоп. Неповторимый стиль, сотрудничество со всемирно известными музыкальными коллективами, такими как: Asian Dub Foundation, The Orb, Mungos Hi-Fi, Miss Kittin — сделало её популярной на всех континентах земного шара. Локальная поддержка: Steppa Style, Коля Маню, Powet, Afro.