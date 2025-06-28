Большой сольный концерт панк-эмо группы «Соня» с презентацией альбома «главное, чтобы не было скучно». Музыка для тех, кто уже не молод, но всё ещё хочет взвыть под гитары, вспоминая, кем не стал. Приходи порадоваться жизни по-русски, с тоской, водкой и криками души. Специальные гости: эмо-панк-стоунеры «Пилс».