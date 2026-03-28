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Sonus Resonance & Pralayah Records Label

Клуб Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

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от 2500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Sonus Resonance собирает Label party, посвящённую 10-летию Pralayah records с мощнейшим Forest составом из России, Индии и Северной Македонии. На 2-х танцполах раскачивать пространство будет чистый, мощный и детализированный звук Сцена леса: — MANVANTRA Founder/C.E.O at Karacus Marakus Festival & Pralayah Reс. Индия — AEGOLIUS LIVE Continuum records\ Pralayah rec. North Македония — MIK-HA LIVE | Pralayah rec. — UNDER THE ROOTS LIVE | PatGap \ Pralayah rec. — KNOCKNOCK LIVE | Pralayah rec. — MOLCHUN LIVE | Pralayah rec. — FUGU CANS LIVE PatGap\Pralayah rec.\Ulterior Motive — TABOO | Sonus Resonance Альтер-сцена Псайх-тек. Минимал. Прогрессив. — IAN E-NZO | Sonus Resonance \ 128BPM — ULVIYA | Dance Corp. — RODZIE | 128BPM — XITROJO | Karbodelica family — AVIGDOR — QUAD | CooleBeat Rec.

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