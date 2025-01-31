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«Соник 3 в кино» (2024) в «Котобюро»

Котобюро
Садовая-Кудринская ул., 21, стр. 4

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 6+
Кино

Про событие

О фильме: Соник, Наклз и Тейлз воссоединяются против нового могущественного противника, Ежа Шэдоу, таинственного злодея с силами, не похожими ни на что, с чем они сталкивались раньше. С их способностями, превосходящими во многих отношениях, команда Соника вынуждена создать неожиданный союз в надежде остановить Шэдоу и защитить планету. Бронь после предоплаты.

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