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О фильме: Соник, Наклз и Тейлз воссоединяются против нового могущественного противника, Ежа Шэдоу, таинственного злодея с силами, не похожими ни на что, с чем они сталкивались раньше. С их способностями, превосходящими во многих отношениях, команда Соника вынуждена создать неожиданный союз в надежде остановить Шэдоу и защитить планету. Бронь после предоплаты.
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