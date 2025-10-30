Что если выбрать город и стать героем истории, которая родится прямо здесь и сейчас? Сомелье Впечатлений - это иммерсивный барный спектакль с дегустацией коктейлей. Гости выбирают один из четырех городов. Актер-рассказчик импровизационно строит уникальную историю вокруг этого выбора. Авторские коктейли — это «саундтрек» и «декорации» повествования. История никогда не повторяется.