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Про событие
Что если выбрать город и стать героем истории, которая родится прямо здесь и сейчас? Сомелье Впечатлений - это иммерсивный барный спектакль с дегустацией коктейлей. Гости выбирают один из четырех городов. Актер-рассказчик импровизационно строит уникальную историю вокруг этого выбора. Авторские коктейли — это «саундтрек» и «декорации» повествования. История никогда не повторяется.
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