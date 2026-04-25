Внимание! Кратковременная экстраполяция орбитального поселения Солярис. 25 апреля земного летоисчисления, впервые в Москве, плеяда Ozone family материализует фрагмент одного из древнейших психоделических фестивалей России и приглашает всех адептов электронного танца в сверхзвуковую динамическую медитацию, контакт с музыкой высокого излучения и атмосферу, заряженную алхимиками лучших аудиосект танцующей Галлактики. Музыка: Art BRAINDROP Catapult Changa&Yxan DigitalDvidja Dissociactive Gambra Incognito b2b RadaAlfa Komarao Neurodesign Parvati Psart Перформанс и фрики: Театр Квасса Bob Masala The Faces Freaks Декор и визуализации: Ultramodel Psylight Masalab Psymetrika