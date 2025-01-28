Bemuse project представляет программу из сочинений композиторов XX века, прозвучит инструментальная музыка для разных составов — соло, дуэт, трио. Фортепиано, скрипка и виолончель — состав трио академичен, для него писали величайшие композиторы с незапамятных времён. Тем не менее, трио Bemuse великолепно адаптируется под музыку любых направлений, демонстрируя безграничность вариаций звучания. Общий исследовательский интерес к симбиозу полярных музыкальных жанров и произведений разных эпох послужил основой для объединения и плодотворного сотворчества трёх выпускников МГК им. Чайковского, лауреатов международных конкурсов, — Александры Павленко, Федора Тишкевича и Даниила Кондратьева. Программа: Эжен Изаи — Соната для скрипки соло N 5 Гаспар Кассадо — Сюита для виолончели соло Сергей Рахманинов — Избранные этюды-картины op. 39 Золтан Кодай — Дуэт для скрипки и виолончели Арво Пярт — Mozart-Adagio для фортепиано, скрипки и виолончели Сонаты Эжена Изаи — прямая отсылка к Иоганну Себастьяну Баху, его 6 сонатам и партитам для скрипки соло. Взгляд в прошлое и настоящее с ракурса рубежа XIX и XX веков. Соната №5, которая прозвучит в рамках концерта, — одна из немногих светлых сонат цикла. Звукоизобразительность, переплетенная с фольклорными ритмами и проникновенными лирическими эпизодами, создаёт особый художественный образ этой музыки. Сюита для виолончели соло Гаспара Кассадо — трёхчастное повествование, пронизанное испанским солнцем. Задумчивая песенность неожиданно сменяется безудержным народным танцевальным вихрем. Иберийские мотивы, лежащие в основе музыкальной ткани произведения, перетекающие плавно один в другой, рисуют яркие, завораживающие и подчас гипнотические полотна. Этюды-картины С. В. Рахманинова (op. 33 и op. 39) — это удивительный образный мир. Второй опус этюдов — последнее, что композитор успел закончить на родине перед эмиграцией. Несмотря на разнообразие семантики в цикле, для всех пьес характерна особенная выразительность, обусловленная непростым периодом жизни композитора. В концерте прозвучат избранные произведения из op. 39. Имя венгерского композитора Золтана Кодая нечасто можно встретить в программках концертов. Будет исполнен Дуэт для скрипки и виолончели — жемчужина камерного жанра, настоящий шедевр, сотканный из народных венгерских мотивов. Музыка Арво Пярта пользуется невероятной популярностью во всем мире. Такие сочинения как Fratres, Spiegel im Spiegel, Tabula rasa звучат регулярно во всех уголках планеты. Композитору удаётся достичь максимальной выразительности при минимальной «эффектности». Mozart-Adagio — это удивительное и очень трагичное произведение. Арво Пярт создал это трио в память о друге, замечательном скрипаче Олеге Кагане, чью интерпретацию музыки Моцарта Пярт особенно ценил. В основе сочинения — вторая часть из юношеской фортепианной сонаты Вольфганга Амадея Моцарта.