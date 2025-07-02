ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Сольный концерт певицы Eligri

Soul&Spirits, улица Сретенка, 26/1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Eligri — поющая пианистка, автор собственных песен, работает в жанрах pop, soul, ethno. На концерте прозвучат её авторские композиции, вошедшие в дебютный альбом, а также новые треки. Тебя ждёт прекрасное путешествие в мир чистоты, нежности и искренности.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста