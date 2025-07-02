Eligri — поющая пианистка, автор собственных песен, работает в жанрах pop, soul, ethno. На концерте прозвучат её авторские композиции, вошедшие в дебютный альбом, а также новые треки. Тебя ждёт прекрасное путешествие в мир чистоты, нежности и искренности.