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Eligri — поющая пианистка, автор собственных песен, работает в жанрах pop, soul, ethno. На концерте прозвучат её авторские композиции, вошедшие в дебютный альбом, а также новые треки. Тебя ждёт прекрасное путешествие в мир чистоты, нежности и искренности.
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