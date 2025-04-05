Концерт–диалог между рациональным и эмоциональным восприятием науки. Используя реальные данные и технологии, проект «Солнечный шторм» делает космические процессы не только понятными, но и лично значимыми. Научно-образовательная иммерсивная инсталляция трансформирует невидимые космические явления — магнитные бури и солнечные вспышки — в многогранный сенсорный опыт. Специально разработанные звуковые ландшафты имитируют трёхмерное акустическое пространство, создавая иллюзию движения сквозь магнитные поля. Через синтез аудиовизуальных составляющих и научных данных зритель погружается в метафорический «полёт к Солнцу», где абстрактные процессы космической погоды становятся осязаемыми на физическом и психологическом уровнях. Цель — создать эмоциональный мост между человеком и астрофизическими явлениями, подчеркнуть их влияние на повседневную жизнь и глобальные технологии. В затемнённом «звёздном зале» объёмный звук распределён через 8 каналов и создаёт эффект перемещения сквозь турбулентные потоки солнечного ветра. Технология направлена на провокацию психофизиологических реакций — от тревожной вибрации до ощущения «звукового давления», отражающего динамику солнечных вспышек. В реальном времени изображения Солнца (в УФ- и рентгеновском спектрах) преобразуются в звук через патч в Max/MSP. Алгоритм «сканирует» яркость, цветовые каналы и геометрию вспышек, транслируя их в ритмические паттерны, частотные модуляции и шумовые текстуры. На стену транслируются проекции NASA — актуальные изображения солнечной активности, обновляемые каждые 2 часа с космических обсерваторий (SDO, SOHO). Концертная инсталляция функционирует как арт-лаборатория, в которой искусство становится инструментом популяризации науки — посетители узнают про природу солнечных бурь, их связь с геомагнитными возмущениями на Земле и влияние на энергосети, навигации и здоровье; поймут, как вспышки на Солнце генерируют заряженные частицы, достигающие Земли за 1–3 дня; осознают роль космической погоды в технологических коллапсах (например, сбои спутников Starlink в 2022 году); а также через личный опыт (аудиовизуальная «буря») получат представление о магнитосфере как защитном коконе планеты. Технологии: Max/MSP, Ambisonic-звук. Источники данных: NASA Solar Dynamics Observatory, NOAA Space Weather Prediction Center. Привет. Участники лайва 5.04.25 Программа: Максим Спицын — Солнечный Шторм Проект «Гласная» представит вторую часть своей работы «Я возьму тебя с собой» Описание второй части: Обречённая дева не исчезла без следа, Она переросла в стремительный поток природы, Где каждым листиком могла дрожать, И стала частью леса, маленьким порывом ветра. Она была и танцем, и звуком музыки, и пела про любовь. В заключительной части концерта с сольной программой выступит специальный приглашённый гость. Преподаватель направления саунд-арт Школы дизайна ВШЭ Александр Сенько.