Симфоническое шоу в самом центре Москвы. Тебя ждёт тур по трём самым музыкальным странам мира вместе с самым необычным оркестром страны Imperialis Orchestra. Соло струнных и саксофона, мощные аккорды клавиш и незабываемые ритмы ударных — всё это на веранде с панорамным видом. Этим вечером тебя ждут легендарные хиты: Edith Piaf, Charles Aznavour, Adriano Celentano, Ricchi e Poveri, Abba, Jule Styne, George Michael и многих других артистов! Imperialis Orchestra — коллектив, сочетающий симфоническое звучание с оригинальными аранжировками. Сбор гостей с 16:00, начало концерта в 17:00. Внимание: Крыша полностью утеплена от любой непогоды и холода (Комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждё.т панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар.