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Музыкальное путешествие по странам. Нью-Йорк — Париж — Италия

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3с1

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Завершение:

от 2300₽ до 6500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Симфоническое шоу в самом центре Москвы. Тебя ждёт тур по трём самым музыкальным странам мира вместе с самым необычным оркестром страны Imperialis Orchestra. Соло струнных и саксофона, мощные аккорды клавиш и незабываемые ритмы ударных — всё это на веранде с панорамным видом. Этим вечером тебя ждут легендарные хиты: Edith Piaf, Charles Aznavour, Adriano Celentano, Ricchi e Poveri, Abba, Jule Styne, George Michael и многих других артистов! Imperialis Orchestra — коллектив, сочетающий симфоническое звучание с оригинальными аранжировками. Сбор гостей с 16:00, начало концерта в 17:00. Внимание: Крыша полностью утеплена от любой непогоды и холода (Комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждё.т панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар.

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