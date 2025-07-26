Летний вечер, тёплые солнечные лучи и джаз, рождающийся здесь и сейчас — приходи на уютный концерт Анны Бирюковой & Just ensemble на крыше Omega Rooftop с захватывающим видом на Москву. В этот вечер прозвучит винтажный джаз 60-х — искренний, тёплый, по-настоящему живой. Музыка перенесёт нас в летний Нью-Йорк, на вечерние аллеи Центрального парка, где звучат голоса великих: Фрэнка Синатры, Билли Джоэла, Луи Армстронга и Этты Джеймс. Уютная атмосфера, мягкий свет, вкусные освежающие коктейли в баре и знаменитый джаз о городе, который никогда не спит — всё это создаст особую магию вечера, которую ты обязательно захочешь сохранить в сердце.