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«Sunlight jazz»: Джазовые хиты на панорамной крыше

Omega Rooftop, Цветной бульвар, 15с1

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от 1200₽ до 2300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Летний вечер, тёплые солнечные лучи и джаз, рождающийся здесь и сейчас — приходи на уютный концерт Анны Бирюковой & Just ensemble на крыше Omega Rooftop с захватывающим видом на Москву. В этот вечер прозвучит винтажный джаз 60-х — искренний, тёплый, по-настоящему живой. Музыка перенесёт нас в летний Нью-Йорк, на вечерние аллеи Центрального парка, где звучат голоса великих: Фрэнка Синатры, Билли Джоэла, Луи Армстронга и Этты Джеймс. Уютная атмосфера, мягкий свет, вкусные освежающие коктейли в баре и знаменитый джаз о городе, который никогда не спит — всё это создаст особую магию вечера, которую ты обязательно захочешь сохранить в сердце.

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