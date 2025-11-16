Тема бани: «Спокойствие, любовь и сила» Медитативная мужская баня — способ позаботиться о своём эмоциональном и физическом состоянии. Баня предоставляет возможность отпустить тревоги, побыть наедине со своими ощущениями, перезагрузиться эмоционально, а также найти соратников в кругу мужчин. Программа: — Знакомство с гостями, — Небольшая прогулка по лесу, зарядка, растяжка, закаливание — пробуждение тела, — 4 захода в парную с медитативной программой от пармейстеров, — Лёгкие угощения, чай, вода и мёд, — Между заходами в парную — общение в безопасной обстановке по правилам мужской бани. Утренняя мужская баня — способ позаботиться о своём эмоциональном и физическом состоянии. Каждый может принести свою душевную тяжесть в мужской круг и получить поддержку. Правила безопасного общения: — Проявлять эмоции — это нормально. — Участники говорят про себя и о своих ощущениях. — В кругу никто не «спасает» и не «лечит» — каждый несёт ответственность за себя. — В кругу никто не критикует и не перебивает другого. — Всё, что обсуждается в бане, остаётся в бане. Важно: с собой необходимо взять полотенце и тапочки. Обязательно сообщи организатору, если у тебя аллергия на мёд или цветочную пыльцу, если есть проблемы с сердцем или другие заболевания, которые могут проявиться при повышенной температуре и активных физических нагрузках. Ведущие: 1) Щеглов Владимир. В парении 3 года. Организатор мужских кругов более года. Обучался в Академии банного дела в 2024 г. 2) Александр, более 5 лет в наставничестве и парении, автор тг-канала «1 млн на парениях».