ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Солдат, чёрт и вальс

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Может ли вальс быть фатальным? Как вихрь изящного танца может стать символом постепенной и неминуемой гибели прекрасной эпохи? Хореографическая поэма «Вальс» Мориса Равеля и балет «История солдата» Игоря Стравинского созданы приблизительно в одно время. Толчком к их созданию стали потрясения Первой мировой войны, но при этом их образы абсолютно противоположны. В поэме Равеля перед слушателем предстает лишь зарисовка балета, живописное отражение хореографии в фактуре большого оркестра; в свою очередь «Солдат» — резкая, почти топорная, но при этом танцевальная музыка для семи инструментов. «Вальс» — прекрасный, романтически опоэтизированный танец. Но Равель искажает его и последними «шумовыми» аккордами и вовсе разрушает подобно тому, как ураган Первой мировой войны навсегда разрушил прежний уклад дворцовой Европы. В «Истории солдата» танец обезображен — это музыкальное воплощение бреда обезумевшего солдата, который вальсирует с чертом и продает ему самое ценное, что у него есть — свою скрипку. Всё прекрасное и эфемерное, прозвучавшее в первом отделении, сникает перед торжеством темных сил — «История солдата» может показаться саркастической, чудовищно злой насмешкой над очарованием прошлого. Таинственность «Quasi Valse» Скрябина — изящество «Благородных и сентиментальных вальсов» Равеля — драма его хореографической поэмы — безумие Солдата и Черта: сквозь нить танца, который сопроводит нас на протяжении всего пути и станет его лейтмотивом, можно проследить весь процесс разрушения старого мира. Так во время представления слушатели становятся свидетелями заката эпохи романтизма.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста