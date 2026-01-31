Может ли вальс быть фатальным? Как вихрь изящного танца может стать символом постепенной и неминуемой гибели прекрасной эпохи? Хореографическая поэма «Вальс» Мориса Равеля и балет «История солдата» Игоря Стравинского созданы приблизительно в одно время. Толчком к их созданию стали потрясения Первой мировой войны, но при этом их образы абсолютно противоположны. В поэме Равеля перед слушателем предстает лишь зарисовка балета, живописное отражение хореографии в фактуре большого оркестра; в свою очередь «Солдат» — резкая, почти топорная, но при этом танцевальная музыка для семи инструментов. «Вальс» — прекрасный, романтически опоэтизированный танец. Но Равель искажает его и последними «шумовыми» аккордами и вовсе разрушает подобно тому, как ураган Первой мировой войны навсегда разрушил прежний уклад дворцовой Европы. В «Истории солдата» танец обезображен — это музыкальное воплощение бреда обезумевшего солдата, который вальсирует с чертом и продает ему самое ценное, что у него есть — свою скрипку. Всё прекрасное и эфемерное, прозвучавшее в первом отделении, сникает перед торжеством темных сил — «История солдата» может показаться саркастической, чудовищно злой насмешкой над очарованием прошлого. Таинственность «Quasi Valse» Скрябина — изящество «Благородных и сентиментальных вальсов» Равеля — драма его хореографической поэмы — безумие Солдата и Черта: сквозь нить танца, который сопроводит нас на протяжении всего пути и станет его лейтмотивом, можно проследить весь процесс разрушения старого мира. Так во время представления слушатели становятся свидетелями заката эпохи романтизма.