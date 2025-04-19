ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

София Ацбеха Негга

Джаз Клуб Алексея Козлова «Unplugged»
Мясницкая ул., 15

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Единство музыкального вкуса, любовь к жгучему ритму и откровенность — это то, что объединяет музыкантов любого из коллективов Софии Ацбеха Негга в единое целое. Они находят новые краски, олицетворяющие современный мир в джазовой музыке, вдохновляясь крупнейшими творцами XX века. Отсюда и рождается филигранная, изысканно-аристократичная программа концерта, состоящая и из авторских композиций, и из собственных интерпретаций всемирно известных джазовых стандартов.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста