Единство музыкального вкуса, любовь к жгучему ритму и откровенность — это то, что объединяет музыкантов любого из коллективов Софии Ацбеха Негга в единое целое. Они находят новые краски, олицетворяющие современный мир в джазовой музыке, вдохновляясь крупнейшими творцами XX века. Отсюда и рождается филигранная, изысканно-аристократичная программа концерта, состоящая и из авторских композиций, и из собственных интерпретаций всемирно известных джазовых стандартов.