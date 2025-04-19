София Ацбеха Негга
Мясницкая ул., 15
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от 1500₽ до 3900₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Единство музыкального вкуса, любовь к жгучему ритму и откровенность — это то, что объединяет музыкантов любого из коллективов Софии Ацбеха Негга в единое целое. Они находят новые краски, олицетворяющие современный мир в джазовой музыке, вдохновляясь крупнейшими творцами XX века. Отсюда и рождается филигранная, изысканно-аристократичная программа концерта, состоящая и из авторских композиций, и из собственных интерпретаций всемирно известных джазовых стандартов.
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