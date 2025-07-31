Мультижанровая вечеринка на Милютинском переулке. Начнётся магический вечер на веранде LETKA и в ночь уйдёт в Gestalt club. 6 артистов соберутся, чтобы подарить тебе незабываемую ночь электронной музыки. Тебя ждёт Down Tempo, Chillout House, Techno, Indie Dance и нечто особенное. Комплимент для каждой леди — бокал игристого до 00:00. FC / DC 21+ Бронь столов по телефону.