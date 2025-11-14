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Собеседование 2

Только Сами
улица Ибрагимова, 31к7

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от 700₽ до 1400₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Возвращение бизнес вечеринки для офисного планктона. Двигай корпоративную культуру, коллега. Тебя ждет сильнейший состав артистов и диджеев а так же бизнес-лекция от группы ТheБаунти УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: Vova Polunin Yung Yreezy Floiit New Sylveon Gefalsht Falcon Kid Игорь Максимильян Реп Игрок 2006 ака Влад Кунякин THEБАУНТИ (+бизнес лекция) Sashapro552 Tony Fowha Adidas Predator 2006 UK aka Кот Курит Xylem Meli+hii Morgulxk Ynun4ki Мэтью Бабкин Дресс-код: бизнес.

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