ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Собака — врач человека

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Собаки — не просто друзья человека и больше, чем питомцы. Их уникальные способности по сей день помогают спасать человеческие жизни и делать нашу жизнь лучше. На лекции ты узнаешь, как специально обученные собаки способны обнаруживать различные заболевания по запаху, выявляя патологии на ранних стадиях — от диабета и рака до эпилепсии и других неврологических расстройств. А также познакомишься с механизмами, лежащими в основе превосходного обоняния: узнаешь, как собаки распознают молекулы запаховых веществ, связанных с изменениями в организме, и за счёт чего они могут отслеживать динамику состояния пациента в реальном времени. Кто рассказывает? Анна Баженова. Врач-невролог, цефалголог, куратор образовательных курсов для врачей Medical Buddy.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста