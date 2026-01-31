Собаки — не просто друзья человека и больше, чем питомцы. Их уникальные способности по сей день помогают спасать человеческие жизни и делать нашу жизнь лучше. На лекции ты узнаешь, как специально обученные собаки способны обнаруживать различные заболевания по запаху, выявляя патологии на ранних стадиях — от диабета и рака до эпилепсии и других неврологических расстройств. А также познакомишься с механизмами, лежащими в основе превосходного обоняния: узнаешь, как собаки распознают молекулы запаховых веществ, связанных с изменениями в организме, и за счёт чего они могут отслеживать динамику состояния пациента в реальном времени. Кто рассказывает? Анна Баженова. Врач-невролог, цефалголог, куратор образовательных курсов для врачей Medical Buddy.