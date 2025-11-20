Ты обсудишь повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце», ее сценические версии, а также попробуешь блюда, вдохновленные эпохой НЭПа и адаптированные под здоровое питание. Повесть «Собачье сердце» — одно из самых острых произведений Булгакова. Это сатира на попытки создать «нового человека» и одновременно философский спор о границах науки, морали и человеческой природы. Во время ужина ты обсудишь эпоху НЭПа и судьбу «Собачьего сердца», которое долгие годы было под запретом. Узнаешь, как в Шарикове отразились страхи 1920-х, какие реальные события вдохновляли Булгакова, кто стал прототипом профессора Преображенского. На ужине ты также получишь подборку спектаклей по «Собачьему сердцу», которые идут в Москве, и узнаешь, как Булгаков сочетал гротеск и комедию, как режиссеры читают этот текст сегодня и почему повесть появилась на театральной сцене только в 1980-х годах. Меню: Бутерброд с сёмгой и икрой на миндальном хлебе Куриная котлета де-воляй или судак по-польски с запеченными овощами Эклер с апельсиновым кремом Бокал шампанского Ягодный компот Чай Лекцию и обсуждение повести проведет Мария Музалевская – театральный критик, студентка театроведческого факультета ГИТИСа, спикер программы «Игра в бисер», бывший главный редактор «Театрального журнала». Все блюда, которые будут поданы на ужине, взяты из «Собачьего сердца» и из кулинарных книг 1920-х годов и не содержат глютен, лактозу и белый сахар. Приближать их к правильному питанию будет Олэна Панчук – коуч по здоровью, нутрициолог, автор мастер-классов для детей и взрослых по полноценному питанию.