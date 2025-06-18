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Сны моей весны

улица Крымский Вал, 9, арка Главного входа в Парк Горького

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Завершение:

300₽
Возраст 14+
Выставки
Необычное

Про событие

Совместный проект Altmans Gallery и Музея Парка Горького — выставка, посвященная сюрреализму и психоанализу. Фундамент проекта — теория психоанализа Фрейда, на базе которой возник сюрреализм. В экспозиции представлены работы художников, внесших значительный вклад в его развитие: — Пабло Пикассо, в том числе работа из легендарного цикла «Сюита Воллара» — серии из 100 листов графики, выполненных Пикассо в 1930-е годы (коллекция получила название по имени ее заказчика — Амбруаза Воллара, крупнейшего коллекционера, арт-дилера и издателя XIX - начала XX века), — Хоана Миро, Пауля Клее, Андре Массона, Сальвадора Дали из знаменитых серий «Дон Кихот», «Тристан и Изольда», «Божественная комедия», «Ужины с Галой», а также серия «Капричос» Франсиско Гойи в паре с «Капричос Гойи Сальвадора Дали» — ее сюрреалистической версией. Кроме того, зрители увидят работы современного автора Глеба Солнцева, иллюстрирующие сновидения Егора Альтмана. Время работы с 11:00 до 22:00, ВТ-ВС.

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