Аниме-магия оживает: саундтреки Миядзаки в исполнении HighTime Orchestra в исторических стенах Faktura #1913 HighTime Orchestra превратит зал Faktura #1913 в портал в Долину Ветров, Ходячий замок и таинственные бани Юбабы. Это не концерт — это билет в детство, где музыка становится крыльями, а старинный рояль 1913 года — твоим проводником в сказку. HighTime Orchestra не просто играет саундтреки — они вдыхают в них жизнь. Оживут ли в полумраке зала угольные человечки из «Унесённых призраками»? Зашуршит ли за твоей спиной листва из леса Тоторо? Скрипки заговорят голосом Навсикаи, а виолончели зазвучат, как шаги Безликого. Ты не услышишь музыку — ты её увидишь, почувствуешь кожей и пропустишь через сердце.