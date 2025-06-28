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Сны Миядзаки. HighTime Orchestra

Дом культуры Faktura#1913
ул. Маросейка, 7/8с1

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от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Аниме-магия оживает: саундтреки Миядзаки в исполнении HighTime Orchestra в исторических стенах Faktura #1913 HighTime Orchestra превратит зал Faktura #1913 в портал в Долину Ветров, Ходячий замок и таинственные бани Юбабы. Это не концерт — это билет в детство, где музыка становится крыльями, а старинный рояль 1913 года — твоим проводником в сказку. HighTime Orchestra не просто играет саундтреки — они вдыхают в них жизнь. Оживут ли в полумраке зала угольные человечки из «Унесённых призраками»? Зашуршит ли за твоей спиной листва из леса Тоторо? Скрипки заговорят голосом Навсикаи, а виолончели зазвучат, как шаги Безликого. Ты не услышишь музыку — ты её увидишь, почувствуешь кожей и пропустишь через сердце.

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