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Сны Кота

Джем Клуб Мьюзик, Россия, Москва, Сретенка, д. 11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

New Wave/Synthpop/Postpunk проект Александра и Михаила Сулима. Вдохновляясь разнообразием стилей и направлений культовых групп 80ых, ребята стали экспериментировать у себя в студии. Результатом их работы, стал альбом «Город мечты», который вышел на известном российском лэйбле «Студия СОЮЗ». Песни группы передают атмосферу времени космического прогресса, перемен в жизни людей, романтики и стремлении к светлому будущему. Поэтому в звучании группы, можно услышать стилистические параллели, с такими известными командами, как Кино, Технология, A-Ha, Joy Devision, The Cure, Depeche mode и др. Не пропусти, приходи и растворись в атмосфере мощных, позитивных вибраций группы Сны Кота!

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