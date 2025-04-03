New Wave/Synthpop/Postpunk проект Александра и Михаила Сулима. Вдохновляясь разнообразием стилей и направлений культовых групп 80ых, ребята стали экспериментировать у себя в студии. Результатом их работы, стал альбом «Город мечты», который вышел на известном российском лэйбле «Студия СОЮЗ». Песни группы передают атмосферу времени космического прогресса, перемен в жизни людей, романтики и стремлении к светлому будущему. Поэтому в звучании группы, можно услышать стилистические параллели, с такими известными командами, как Кино, Технология, A-Ha, Joy Devision, The Cure, Depeche mode и др. Не пропусти, приходи и растворись в атмосфере мощных, позитивных вибраций группы Сны Кота!