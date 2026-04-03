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Сны баламута

Невротик
Яузская улица, 5

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Пространство сна — волшебное, зыбкое, непонятное и неисследованное. Именно там спрятался Баламут от свирепой и тяжёлой зимы. Он спал и грезил о весне, о перерождении, о ласковом солнце и тёплом воздухе и, конечно, о тебе. Каждый из 14 художников выставки побывал во снах Баламута, чтобы принести настоящую весну и снова запустить вечный цикл оживания. Свои истории творцы расскажут с помощью живописи, скульптуры и графики, а так же подготовят сувениры на память. Приходи смотреть, слушать и просыпаться после зимы. Художники: Софья Мейер / Эка Че / Саша Бессмертник / лада зимина / Tartiufchik / Халена / Дарья Йось / Дана Марасинова / соня кошечкина / Шери iarolica / Marista / кариша / саша булгакова / Полина Маркина Выступления: Apollo EastMan+ трио: Пётр Скворцов + Имрон Садыков + Егор Фёдоричев sunwarped tape reality 4real Диджеи: Олег Котрунов + Призрак Бибопа (saxophone) Кирилл Петраков Egor Nikolaev dj bluewater

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