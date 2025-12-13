Зимний фестиваль от журнала Seasons of Life даст возможность немного остановиться и почувствовать приближение Нового года. В программе — мастер-классы, спектакли, концерты и маркет локальных брендов. Ты сможешь прогуляться по недавно отреставрированному московскому особняку, посмотреть домашний спектакль, послушать концерт барочной музыки в бальном зале и выбрать подарки. Унесёшь с собой не только фотографии, сделанные под живой пушистой елью, но и радостное предчувствие праздника. Как и на всех других фестивалях Seasons, организаторы подготовили программу для всех возрастов. Мероприятие бесплатное, но на мастер-классы нужно зарегистрироваться, а на концерты и спектакли — купить билеты.