Поговоришь о том, как один предмет одежды стал культурным манифестом и почему смокинг до сих пор выглядит радикально. В 1961 году Сен-Лоран с крепкой руки Пьера Берже открыл собственный дом под заветными YSL, а в 1966 году придумал культовый смокинг, который навсегда изменил не только моду, но и сам язык женственности. Созданный Ивом Сен-Лораном как жест свободы и провокации, смокинг стал символом новой силы, сексуальности и власти. Спустя больше полувека Энтони Ваккарелло возвращается к флагманской вещи Сен-Лорана и, тем самым, не просто отдаёт дань уважения вверенному ему французскому бренду, но и отмечает свои первые 10 лет в нём. Именно этим трем важнейшим событиям в индустрии посвятит лекцию фэшн-журналист, шеф-редактор BURO Ольга Шевченко. В стоимость билета включено угощение, чай и вино. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30.