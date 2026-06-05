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Смокинг: 60 лет провокации и власти

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Поговоришь о том, как один предмет одежды стал культурным манифестом и почему смокинг до сих пор выглядит радикально. В 1961 году Сен-Лоран с крепкой руки Пьера Берже открыл собственный дом под заветными YSL, а в 1966 году придумал культовый смокинг, который навсегда изменил не только моду, но и сам язык женственности. Созданный Ивом Сен-Лораном как жест свободы и провокации, смокинг стал символом новой силы, сексуальности и власти. Спустя больше полувека Энтони Ваккарелло возвращается к флагманской вещи Сен-Лорана и, тем самым, не просто отдаёт дань уважения вверенному ему французскому бренду, но и отмечает свои первые 10 лет в нём. Именно этим трем важнейшим событиям в индустрии посвятит лекцию фэшн-журналист, шеф-редактор BURO Ольга Шевченко. В стоимость билета включено угощение, чай и вино. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30.

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