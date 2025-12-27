Жанр спектакля определён как «концертданеконцерт». Музыка живёт, конфликтует с героем, выходит из-под контроля. История падения и излечения души, сон нелепого героя накануне самоубийства играется как зонг воспалённого нерва. Музыкальные инструменты, едва заметная лесенка, световой обруч (не то Луна, не то разросшееся в сонном больном сознании дуло пистолета) – это бруковское «пустое пространство». Герой в космосе. Герой в Нигде. За закрытыми веками, как в могиле, во тьме и пустоте себя самого. Что принесёт пробуждение?