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Смешались облака

Триумф
ул. Ильинка, 3/8 строение 5

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Идея проекта «Смешались облака» Серафимы Сажиной возникла после поездки в Японию и посещения объектов Хиросимы. Художница опиралась на книгу Эрнста Юнгера «В стальных грозах», где природа продолжает жить несмотря на трагедии. Центр экспозиции — ширма из фанеры и алюминия, объединяющая впечатления от Миядзимы и элементы манги. Серия керамики «Облачка» соединяет человеческое и звериное, превращая ядерную угрозу в живой образ. Работы созданы в рамках программы мастерских музея «Гараж» и центра «Своды» дома культуры «ГЭС-2». Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

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