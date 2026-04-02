Идея проекта «Смешались облака» Серафимы Сажиной возникла после поездки в Японию и посещения объектов Хиросимы. Художница опиралась на книгу Эрнста Юнгера «В стальных грозах», где природа продолжает жить несмотря на трагедии. Центр экспозиции — ширма из фанеры и алюминия, объединяющая впечатления от Миядзимы и элементы манги. Серия керамики «Облачка» соединяет человеческое и звериное, превращая ядерную угрозу в живой образ. Работы созданы в рамках программы мастерских музея «Гараж» и центра «Своды» дома культуры «ГЭС-2». Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.