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Смерть в русской литературе: как умирали великие авторы

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, улица Знаменка, 11/11 с1

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Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+

Про событие

Рассказ о неотъемлемой части жизни, о которой не принято говорить, хотя она неизбежна и постигает даже лучших из нас, в том числе и великих писателей: Пушкина, Гоголя, Толстого, Горького. Как их смерть стала квинтэссенцией их жизни? Какие бытуют мифы и альтернативные теории об их гибели? Как тема смерти развивалась в творчестве авторов? В каком статусе умирали писатели: признанных гениев или рядовых творцов? Обо всем этом и не только ты узнаешь на лекции Всеволода Качалова и Долженко Дианы. Всеволод и Диана – филологи, авторы подкаста о связи истории и литературы «От корки до корки».

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