Стиль жизни, музыки и 1-й концерт серии на свежем воздухе. Проводят в лето герои скримо и мидвеста Bird Bone, последние рокеры на земле соня, альтернативные Марина, я умираю! Ещё две группы пока в секрете. На сцене: Bird Bone Соня Марина, я умираю!