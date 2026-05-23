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Стиль жизни, музыки и 1-й концерт серии на свежем воздухе. Проводят в лето герои скримо и мидвеста Bird Bone, последние рокеры на земле соня, альтернативные Марина, я умираю! Ещё две группы пока в секрете. На сцене: Bird Bone Соня Марина, я умираю!
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