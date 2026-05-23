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Смена Саммер: Эмо

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1800₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Стиль жизни, музыки и 1-й концерт серии на свежем воздухе. Проводят в лето герои скримо и мидвеста Bird Bone, последние рокеры на земле соня, альтернативные Марина, я умираю! Ещё две группы пока в секрете. На сцене: Bird Bone Соня Марина, я умираю!

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