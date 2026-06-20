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Смелость быть собой

Gogol School, улица Казакова, 8с3

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Исследование внутренних процессов во время взаимодействия с другими людьми. Через актерский тренинг будешь работать над свободой в разных проявлениях себя — быть дерзкими и красивыми, привлекать и удерживать внимание, стать звездой любой тусовки. Занятие доступно по абонементу. Ты можешь приобрести абонемент на это конкретное занятие или на несколько.

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