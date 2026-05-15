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Смехосоматика: Повторный приём

StandUp Cafe
Покровка, 16

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Стендап
Необычное

Про событие

Жаркий медицинский юмор перед началом лета — это то, что доктор прописал. Новая кровь проекта — резиденты пятого сезона выступят со своими улетными шутками. Ты увидишь настоящих врачей, которые обучились мастерству стендапа и теперь лечат ещё и юмором. Эндокринолог, педиатр, анестезиолог, терапевт, уролог, гинеколог выйдут на сцену и поднимут тебе дофамин. Р.S. Билеты по 5000 рублей помогут сделать доброе дело. 30% с их продажи идет в Благотворительный фонд.

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