Жаркий медицинский юмор перед началом лета — это то, что доктор прописал. Новая кровь проекта — резиденты пятого сезона выступят со своими улетными шутками. Ты увидишь настоящих врачей, которые обучились мастерству стендапа и теперь лечат ещё и юмором. Эндокринолог, педиатр, анестезиолог, терапевт, уролог, гинеколог выйдут на сцену и поднимут тебе дофамин. Р.S. Билеты по 5000 рублей помогут сделать доброе дело. 30% с их продажи идет в Благотворительный фонд.