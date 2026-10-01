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Смех в темноте

Циники
3-й Сыромятнический переулок, 3/9с1

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 4800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Эротический триллер. История страсти, обмана и слепоты по роману Набокова. В Берлине, столице Германии, жил да был человек по имени Альберт Альбинус. Он был богат, добропорядочен и счастлив. В один прекрасный день он бросил жену ради юной любовницы; он любил, но не был любим, и жизнь его завершилась катастрофой. Вот суть истории, и на этом можно было бы поставить точку, да одно мешает: рассказав её, ты извлечёшь определенную пользу и испытаешь немалое удовольствие.

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