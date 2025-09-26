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Про событие
Коллажная терапия, на которой ты поговоришь о контакте с телом. Как часто ты обращаешь внимание на своё тело? На встрече ты обратишься к своим телесным ощущениям и поговоришь о том, как люди переживают свою телесность. При поддержке психолога и коллажистки Екатерины ты сможешь сосредоточиться на себе и своих отношениях с телом через создание коллажа. Это встреча для тебя, если ты чувствуешь, что тебе не хватает контакта с собой. Ты погрузишься в процесс творчества, который отразит твои внутренние ощущения и поможет лучше понять себя и своё тело. Будешь размышлять о том, как тело помогает ощущать жизнь и как важно слушать его сигналы. Все материалы включены в стоимость. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства – поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa Свою работу ты заберешь с собой.
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