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Слуга в квадрате, или кто убил Федерико Распони?

Театральный особнякъ
ул. Библиотечная, д. 23

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 2400₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«Да кто ж трудится в наши дни? Пожалуй, дураки одни!» К.Гольдони Простой парень Труффальдино приезжает в Венецию и, увидев жизнь богатых господ, загорается желанием подняться на высшую ступень благополучия. Ради достижения цели он готов служить любому не скупясь на вранье. Из-за своей лжи, Труффальдино попадает в разные каверзные ситуации: делает операцию голыми руками, участвует в гонках на гондолах, даже прыгает в канал, но из всех ситуаций виртуозно выкручивается и выходит «сухим из воды». И лишь влюбившись, он осознанно идет на собственное разоблачение, признается в обмане, понимая, что служить можно только любви. Спектакль резидентов "Театрального особняка" - Молодежного камерного театра. Режиссер - Екатерина Королева. Продолжительность 2 часа 30 минут с одним антрактом и одной сменой мест.

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