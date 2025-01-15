«Да кто ж трудится в наши дни? Пожалуй, дураки одни!» К.Гольдони Простой парень Труффальдино приезжает в Венецию и, увидев жизнь богатых господ, загорается желанием подняться на высшую ступень благополучия. Ради достижения цели он готов служить любому не скупясь на вранье. Из-за своей лжи, Труффальдино попадает в разные каверзные ситуации: делает операцию голыми руками, участвует в гонках на гондолах, даже прыгает в канал, но из всех ситуаций виртуозно выкручивается и выходит «сухим из воды». И лишь влюбившись, он осознанно идет на собственное разоблачение, признается в обмане, понимая, что служить можно только любви. Спектакль резидентов "Театрального особняка" - Молодежного камерного театра. Режиссер - Екатерина Королева. Продолжительность 2 часа 30 минут с одним антрактом и одной сменой мест.