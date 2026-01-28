Спектакль соткан из разных рассказов Ивана Бунина и стремится найти ответ на извечный вопрос: что такое любовь? Ее одновременно боятся и желают обрести, ради нее совершают подвиги и идут на преступления, многие шедевры искусства появились в момент, когда их автор был одержим любовью. Безумная, безответная, взаимная, исступленная, эгоистичная, жертвенная, платоническая, стыдливая — имея сотни проявлений, она одинаково обжигает каждого, кому посчастливилось ее испытать. У нее тысячи имен, но, как ни назови, — каждое из них будет неверным, кроме того единственного, которое мы подчас боимся произнести даже наедине с самим собой. Спектакль «Случайные встречи» состоит из лучших эскизов молодых режиссеров в рамках режиссерской лаборатории «Хочу как О.Н.». Продолжительность – 2 часа 35 минут с антрактом.