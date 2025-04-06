ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Случай в зоопарке

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

История о том, как важно иногда сделать большой крюк, чтобы вернуться домой. В тихом парке на скамейке встречаются двое – скромный издатель, привыкший к размеренной жизни, и загадочный бродяга с историями, от которых становится не по себе. То, что начинается как случайный разговор, постепенно затягивает обоих в водоворот неудобных вопросов и опасных признаний. Байки о нечитанных книгах и некормленых попугайчиках превращаются в разговор-поединок, где каждое слово может стать последней каплей. Когда к тебе подсядет незнакомец с историями из своего детства, уйдете или выслушаете? А что, если его истории как нельзя лучше соотносятся с вашим сокровенным желанием поделиться наболевшим? А чтобы понять, что же всё-таки произошло в том самом зоопарке, придется вместе с героями пройти до самого конца этой судьбоносной встречи.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Детство. Отрочество. Юппи
Детство. Отрочество. Юппи

от 1000₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Вдох
Вдох
до

от 3900₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста