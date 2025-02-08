История о том, как важно иногда сделать большой крюк, чтобы вернуться домой. В тихом парке на скамейке встречаются двое – скромный издатель, привыкший к размеренной жизни, и загадочный бродяга с историями, от которых становится не по себе. То, что начинается как случайный разговор, постепенно затягивает обоих в водоворот неудобных вопросов и опасных признаний. Байки о нечитанных книгах и некормленых попугайчиках превращаются в разговор-поединок, где каждое слово может стать последней каплей. Когда к тебе подсядет незнакомец с историями из своего детства, уйдете или выслушаете? А что, если его истории как нельзя лучше соотносятся с вашим сокровенным желанием поделиться наболевшим? А чтобы понять, что же всё-таки произошло в том самом зоопарке, придется вместе с героями пройти до самого конца этой судьбоносной встречи.