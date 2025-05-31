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Silk & Sound

Гештальт
Милютинский пер., 15 строение 2А

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Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Silk & Sound — изысканная вечеринка в Gestalt Club, где утончённость шёлка переплетается с глубокими электронными вибрациями в самом сердце Москвы. За настроение отвечают: NILS / SANDER ZHUKOV / VLADIS CUE / OSA777 B2B IAM LILITH Музыка будет мягкой, текучей и телесной — как шёлк. Это не просто вечеринка, а синтез звука, атмосферы и ощущений. Для бронирования звони по указанному номеру телефона. FC / DC

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