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Слепой кинолекторий: «Кот в мешке»

Marie and Curie, Новая Басманная улица, 10с1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Лекторий, посвящённый случайному кино-произведению – теории про научную фантастику, острой социологии или лёгкой сатире. Выбор за тобой! Ты не знаешь, какой фильм скрыт за метафорой, но точно получишь порцию незабываемых ощущений и крутой разбор. Все киноработы считаются культовыми в мировом искусстве. Лекцию ведёт Тася Филина — исследователь киноязыка, автор канала «Кинозапой». Вопросы в Телеграме – @tasiafeel

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