Лекторий, посвящённый случайному кино-произведению – теории про научную фантастику, острой социологии или лёгкой сатире. Выбор за тобой! Ты не знаешь, какой фильм скрыт за метафорой, но точно получишь порцию незабываемых ощущений и крутой разбор. Все киноработы считаются культовыми в мировом искусстве. Лекцию ведёт Тася Филина — исследователь киноязыка, автор канала «Кинозапой». Вопросы в Телеграме – @tasiafeel