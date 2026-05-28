Группа, созданная в 2021 году и играющая «скуф-панк». По крайней мере, так говорят о себе сами музыканты. В составе коллектива — Юрий Заслонов (гитара, вокал, автор текстов), Сергей Иванов (бас-гитара) и Леонид Кинзбурский (ударные). Все трое уже много лет зажигают на рок-сцене: Юрий и Сергей известны по группам «кис-кис» и PRAVADA, а Леонид — участник легендарной Louna. Такой симбиоз позволяет называть «Скотов» «супер-группой» безо всякой иронии. Хотя именно ироничный подход к действительности — отличительная черта текстовой составляющей коллектива, а ещё — нарочитая подростковая атмосфера, ностальгия по тем временам, когда все искали себя в различных субкультурах и слушали альтернативную музыку, и полная свобода от стереотипов.