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Созываются все добры молодцы и красны девицы. Первейший со времён Царя Гороха скоморох-метал фестиваль на Руси состоится в московской таверне Mezzo Forte Club при участии потешнейших коллективов: Братья котелки, Змей Волынычъ, ЖаБЪ, Твой брат топор и ZMEY GORYNICH. Будет так весело, так безумливо, что живот надорвёшь, ножки поломаешь и голову сам себе снесёшь. Прибегай безобразничать и творить историю.
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