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Скоморох Фест

Mezzo Forte, 1-я Останкинская улица, 53

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Завершение:

от 1290₽ до 3090₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Созываются все добры молодцы и красны девицы. Первейший со времён Царя Гороха скоморох-метал фестиваль на Руси состоится в московской таверне Mezzo Forte Club при участии потешнейших коллективов: Братья котелки, Змей Волынычъ, ЖаБЪ, Твой брат топор и ZMEY GORYNICH. Будет так весело, так безумливо, что живот надорвёшь, ножки поломаешь и голову сам себе снесёшь. Прибегай безобразничать и творить историю.

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