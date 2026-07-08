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Скейтборд: теория, практика кастомизации доски и советы

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Скейтборд — это дофаминово. Но занятие покрыто слоем дорожной пыли, а количество вопросов безопасности, удобства и других важных моментов может испугать и помешать старту. На мероприятие бери свой скейт, а если его нет, то помогут выбрать в интернете идеальную доску под твой стиль катания, потребности и ощущения. На занятии будут: — разбирать винты — анализировать запчасти — «прочитают» по состоянию твоего скейта его примерную историю — ухаживать за деталями — разбирать, собирать заново, чистить и восстанавливать Мастерица подскажет базу: — безопасная постановка ног при катании — какие детали выбрать для твоего комфорта — как хранить скейт в несезонное время и другие важные мелочи

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