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Скетчинг с Кристиной Манучарян

Blar
улица Усачёва, 13

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Кристина предлагает поразмышлять о природе окружающих нас вещей через графику. Будешь работать с формой, линией, точкой и текстурой — научишься создавать скетчи — это первый и самый важный шаг в создании любой художественной работы. Сможешь научиться улавливать свет, тень и фигуры, смотреть и описывать предметы через карандашный рисунок, выстраивать свою собственную художественную оптику.

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