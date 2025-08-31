Кристина предлагает поразмышлять о природе окружающих нас вещей через графику. Будешь работать с формой, линией, точкой и текстурой — научишься создавать скетчи — это первый и самый важный шаг в создании любой художественной работы. Сможешь научиться улавливать свет, тень и фигуры, смотреть и описывать предметы через карандашный рисунок, выстраивать свою собственную художественную оптику.