Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Кристина предлагает поразмышлять о природе окружающих нас вещей через графику. Будешь работать с формой, линией, точкой и текстурой — научишься создавать скетчи — это первый и самый важный шаг в создании любой художественной работы. Сможешь научиться улавливать свет, тень и фигуры, смотреть и описывать предметы через карандашный рисунок, выстраивать свою собственную художественную оптику.
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