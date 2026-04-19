Тема встречи: тройной микс в скетчбуке. Будешь миксовать материалы, цвета, смыслы. Основную часть встречи порисуешь быстрые наброски. В конце посмотришь и обсудишь получившиеся скетчи, будет просмотр скетчбуков, участники поговорят про них. Встреча будет проходить в игровом формате. Будет несколько творческих заданий от ведущей. Цель встречи: Вдохновиться работами друг друга, обменяться опытом рисования, заполнить несколько страниц своих скетчбуков рисунками. Получить новый и свежий опыт рисования. Ведущая: Гусакова Вера — художник-иллюстратор, графический дизайнер. Выпускница Британской высшей школы дизайна. Что взять с собой: — Любимый скетчбук; — Любые графические материалы: три разных, таких, чтобы удобно было делать быстрые наброски (карандаши, линеры, маркеры, пастель — всё, чем любишь рисовать). Для записи пиши Вере в тг. Оплата на месте.